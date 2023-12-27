MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde, saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama, Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

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