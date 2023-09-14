MSB: Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadele operasyonlarında son bir haftada 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Suriye’deki operasyon sahalarına yönelik taciz ve saldırıların sürdüğünü söyleyen Aktürk, o saldırılara verilen cevaplar sonucunda 39 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KARA PROPAGANDA VE DEZENFORMASYON TEPKİSİ



Aktürk, basın toplantısında isim vermeden CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan açıklamalarına da değindi.



“TSK bütün harekat ve operasyonlarda sadece teröristleri hedef almakta. Sivillerin, tarihi, dini ve kültürel varlıklarla çevrenin zarar görmemesi için büyük dikkat göstermekte.” diyen Aktürk, “TSK’nın son derece onurlu ve şefaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek, TSK’nın başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce gerçekleştirilen kara propaganda ve dezenformasyon çabalarına karşın kahraman ordumuz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerin kanını yerde bırakmayacak, terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayınca kadar sürdürecektir.” dedi.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN GERİLİMİ



Aktürk, Ermenistan-Azerbaycan gerilimine ilişkin mesajlar da verdi.



“Ermenistan’ın bölgede hem ateşkes ihlalleri yaptığı hem de siper kazdığı, yeni mevziler açtığı, tahkimat yaptığı gözlemleniyor. Bölgesel huzur ve istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanmasından geçiyor.” diyen Aktürk, “Bunun için de Zengezur koridorunun açılması büyük öneme sahiptir.” ifadelerini kullandı.