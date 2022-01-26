MSB sözleşmeli er temini ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2022 Yılı (2022/1Dönem) Sözleşmeli Er Temini duyurusunu https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımladı.



Sözleşmeli er temini faaliyeti, 02 Şubat - 04 Mart 2022 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde icra edilecek.



SÖZLEŞMELİ ER SEÇİM AŞAMALARI NASIL OLACAK?



Sözleşmeli er temininde seçim aşamaları;



a. Evrak Kabul,



b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),



c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre))

ç. Mülakat,



d. Hastane sevk aşamalarından oluşacak.



SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILACAK?



Başvuru sonucu, e-devlet şifresiyle giriş yaptıktan sonra 'Tercihlerim' menüsü altından öğrenilebilecek.

MSB SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ