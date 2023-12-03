MSB: Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı bir mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

MSB: Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (), teröristlere ait mühimmatların ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler: 1 adet otomatik bomba atar, 70 adet bomba atar mühimmatı, 18 adet tapa, 2 adet 82 mm havan mühimmatı, 22 adet RPG-7 mühimmatı, 22 adet sevk fişeği, çok sayıda 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatıç" denildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...