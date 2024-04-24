MSB: Ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) terör örgütlerine yönelik mücadelesi devam ediyor.



Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan ve İran’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi ile Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 2’sinin FETÖ ve 1’inin de DAEŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun