MSB: Ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan ve İran'a 9, Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin; PKK/KCK/PYD/YPG, FETÖ ve DAEŞ terör örgütü mensubu olduğu öğrenildi.

MSB: Ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın () terör örgütlerine yönelik mücadelesi devam ediyor.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan ve İran’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi ile Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 2’sinin FETÖ ve 1’inin de DAEŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

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