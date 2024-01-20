MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ara, bul, yok et. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hâle getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

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