MSÜ tercih sonuçları 2024: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 MSÜ tercih sonuçları, 10 Mayıs'ta tamamlanan MSÜ tercih işlemlerinin ardından gündemde yer alıyor. Askeri öğrenci olabilmek için katılım sağladıkları MSÜ sınavlarının ardından sonuçlarını görüntüleyen binlerce kişi, ÖSYM üzerinden MSÜ tercihlerini tamamladı. MSÜ tercihlerinin tamamlayan adaylar şimdi de sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, 2024 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak.
Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
- Etiketler :
- Haberler -
- Milli Savunma Üniversitesi
- Ösym
- Msb
- Msü
- Tercih