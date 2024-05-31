MSÜ tercih sonuçları 2024: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, üniversite eğitimini askeri öğrenci olarak tamamlamak isteyen birçok kişinin gündeminde yer alıyor. 2024 MSÜ sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte puan sıralamasını öğrenen adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde 2024 MSÜ tercihlerini tamamladı. Peki, 2024 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları 2024: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 tercih sonuçları, 10 Mayıs'ta tamamlanan MSÜ tercih işlemlerinin ardından gündemde yer alıyor. Askeri öğrenci olabilmek için katılım sağladıkları MSÜ sınavlarının ardından sonuçlarını görüntüleyen binlerce kişi, üzerinden MSÜ tercihlerini tamamladı. MSÜ tercihlerinin tamamlayan adaylar şimdi de sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, 2024 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

(MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak.

Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları 2024: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin..gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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