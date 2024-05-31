MSÜ tercih sonuçları 2024: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 MSÜ tercih sonuçları, 10 Mayıs'ta tamamlanan MSÜ tercih işlemlerinin ardından gündemde yer alıyor. Askeri öğrenci olabilmek için katılım sağladıkları MSÜ sınavlarının ardından sonuçlarını görüntüleyen binlerce kişi, ÖSYM üzerinden MSÜ tercihlerini tamamladı. MSÜ tercihlerinin tamamlayan adaylar şimdi de sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, 2024 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



2024 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak.



Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

