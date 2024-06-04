MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? (2024 MSÜ tercih sonuçları sorgulama)

2024 MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, aday değerlendirme puanına göre tercihlerini tamamlayan on binlerce askeri öğrenci adayı tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl nisan ayında açıklanan MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?



2024 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı.



Geçtiğimiz yıl nisan ayında açıklanan MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl açıklanacağı tarih henüz belli olmadı fakat sonuçların bu yıl haziran ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

