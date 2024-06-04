MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? (2024 MSÜ tercih sonuçları sorgulama)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aldıkları puanlara göre MSÜ tercih işlemlerini tamamlayan adaylar gözlerini tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? (2024 MSÜ tercih sonuçları sorgulama)

2024 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, aday değerlendirme puanına göre tercihlerini tamamlayan on binlerce askeri öğrenci adayı tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl nisan ayında açıklanan MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

(MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında açıklanan MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl açıklanacağı tarih henüz belli olmadı fakat sonuçların bu yıl haziran ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? (2024 MSÜ tercih sonuçları sorgulama) - 1

TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin..gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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