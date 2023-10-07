MTA’nın yeni diri fay haritası ne anlama geliyor? Prof. Pampal: Yerleşim merkezleri aktif fay hatları üzerinde

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Türkiye’deki diri fay haritasını güncelledi. Türkiye’de 150 olan diri fay hattı sayısı 500’e yükseldi. Son haritaya göre, 45 il ve 110 ilçe aktif fay hatları üzerinde yer aldı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Bunlar bugün tespit edilmiş faylar değil. Bu faylar zaten tarafımızdan bilinen, meslektaşlarımızın haritaladığı, bilim camiasında tartıştığımız, bildiğimiz faylar.” diye konuştu. Pampal, güncel haritayla birlikte, Türkiye genelindeki birçok il ve ilçe merkezinin, aktif fay hatları üzerinde olduğu gerçeği ile yüz yüze gelindiğini söyledi.

MTA’nın yeni diri fay haritası ne anlama geliyor? Prof. Pampal: Yerleşim merkezleri aktif fay hatları üzerinde

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, en son 2013 yılında yenilenen deprem diri haritasında güncellemeye gitti.

Önceki haritada 150 olan diri fay hattı sayısı yeni haritada 500’e çıktı. 45 il ile 110 ilçe aktif fay hatları üzerinde yer aldı.

Gazi Üniversitesi Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, diri fay teriminin jeolojik dönemlerin en sonunda kırılmış ve o günden bu güne deprem üreten, belli aralıklarla kırılmaya devam eden faylar için kullanıldığını belirterek, “’de bu fayları biz çok yeni öğreniyoruz. Her depremden sonra biz haritayı ve yönetmeliği değiştirmeyi seviyoruz. Bu çerçevede işte MTA da diri fay haritasını güncelledi.” diye konuştu.

MTA’nın yeni diri fay haritası ne anlama geliyor? Prof. Pampal: Yerleşim merkezleri aktif fay hatları üzerinde - 1

MTA’nın diri fay hattını son olarak 2013 yılında güncellediği bilgisini paylaşan Pampal, “Önemli ana faylardan ziyade bu güncellemelerde daha çok Türkiye'nin levha sınırı da olan Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu, Ölü Deniz, Kıbrıs yayı, Batı Anadolu'daki Ege Graben sistemini oluşturan ana fayların çevresindeki tali faylarda daha ayrıntılı çalışmalar yapılır. Özellikle de yerleşim bölgesinde bu çalışmalar üzerine yoğunlaşıldı ve çok sayıda ilin, ilçenin, köyün yani yerleşim alanının aktif faylar üzerinde yer aldığı gerçeği ile yüz yüze gelindi.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Pampal, yeni fayların keşfinin yanı sıra yeni fayların da oluşabileceğini belirterek, “Bunlar da mümkün; çünkü jeolojik anlamda oluşumunu tamamlamamış bölgede yer alıyoruz.” dedi.

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