Müdafaa Hareketi adlı sosyal medya hesabına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Müdafaa Hareketi" adlı sosyal medya hesabından önceki gün yapılan paylaşımla ilgili soruşturma başlattı.

Müdafaa Hareketi adlı sosyal medya hesabına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada hükümet ve Büyük Millet Meclisi'ne yönelik yapılan isimsiz ve imzasız paylaşım ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"13.09.2023 tarihinde, Müdafaa Hareketi isimli sosyal medya hesabından isimsiz ve imzasız olarak yapılan paylaşımla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunu'nun 217. Maddesi kapsamında 'Kanunlara uymamaya tahrik' suçundan soruşturma başlatılmıştır. Adı geçen sosyal medya adresinin kullanıcıları, organizatörleri ile tüm bileşenlerinin tespiti için ilgili kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir."

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