Mudanya Belediye depremin ardından tahliye edildi

Türkyılmaz, binanın 1976 yılında yapıldığını aktararak "Daha önceden bizim de tespitlerimiz vardı. En ufak depremi dahi hissediyorduk. Hatta bir arabanın geçişinde de sallanan bir binaydı. Buranın yıkılmasına karar verdik. Binanın yerinde önceki yıllarda var olan tescilli bir yapı, o güzelim yapıyı tekrar yapmak için bir çalışmaya başlamıştık. Proje çalışmaları devam ediyordu. Bu önümüzdeki sürecin en önemli projelerinden bir tanesiydi." ifadesini kullandı.



"EN KISA SÜREDE YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK"



Mudanya'da depremin ardından şu an için olumsuzluk bulunmadığını dile getiren Türkyılmaz, "Tirilye'de birkaç eski tescilli yapıda, yıkım raporu alınmış binalarımızın Anıtlar Kurulundan onayı bekleniyordu. O binalarda birkaç duvar yıkılması gibi küçük şeyler var. Bugün de kuruldan geldiler. Onların da raporu doğrultusunda o binaların en kısa sürede yıkımı gerçekleşmiş olacak herhangi bir kazaya, belaya sebep olmadan." diye konuştu.



Türkyılmaz, ilçede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, Eğitim, Burgaz, Yalı, Siteler ve Ömerbey mahallelerindeki binalarda sorun olduğunu tahmin ettiklerini sözlerine ekledi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin