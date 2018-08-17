Erzincan'da Tercan Kaymakamlığı binası giriş katındaki müftülük salonunda düzenlenen toplantı sırasında, müftülük personeli Fatih Aslan ile bazı kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fatih Aslan, tabanca ile çevreye rastgele ateş açtı.



Zanlının silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Rasim Kılıç ve Ersin Kan öldü, müezzin Muhammet Fatih Küçükyıldız (30), Murat Kılıç (45), imam hatip Harun Yakup Günday ve Sait Günday yaralandı. Zanlı, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.



Yaralanan zanlı ile 4 kişi ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale sonrası Erzincan Mengücek Gazi ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan imam hatip Harun Yakup Günday, müezzin Muhammet Fatih Küçükyıldız ve zanlı Fatih Aslan da hayatını kaybetti.



Hayati tehlikesi bulunan diğer 2 yaralının tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.



Olay yerinde ölen Ersin Kan ile Rasim Kılıç'ın cenazesi otopsi için Erzincan Mengücek Gazi ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi.



Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, olayın, Tercan ilçesi kaymakamlık binasındaki toplantı salonunda, müftülüğün her ay yaptığı toplantı sırasında yaşandığını söyledi.



Baştürk, toplantı sırasında müftülük personeli olan ve psikolojik sorunları bulunan bir zanlının toplantı salonuna girip ateş açtığını, toplantıya imamlar ile müftülük personelinin katıldığını aktardı.



Valilikten yapılan açıklamada ise olayın müftü odası ile evrak bürosundaki müftülük çalışanlarının toplantısı sırasında yaşandığı belirtilerek, zanlı Fatih Aslan'ın müftülükte yardımcı hizmetler kadrosunda çalıştığı bildirildi.



Fatih Aslan'ın izin talebi nedeniyle tartışma çıktığı aktarılan açıklamada, zanlının, müftü odası ve evrak odasındaki çalışanlara ateş açtığı, ardından kafasına ateş ederek yaralandığı belirtildi.



Ölü ve yaralıların kimliklerinin paylaşıldığı açıklamada, yaralıların Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisi verildi.



Valilikten yapılan bir başka açıklamada ise olayda yaralanan 5 kişiden zanlının yanı sıra imam hatip Günday, müezzin Küçükyıldız'ın da hastanede hayatını kaybettiği bilgisi verilerek, böylece olayda ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği kaydedildi.



SAVCILIK OLAYI TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRIYOR



Diğer 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu aktarılan açıklamada, "Tercan Cumhuriyet Savcılığı'nca olayla ilgili tahkikata başlanmış olup, bahse konu olay tüm yönleri ile araştırılmaktadır" ifadesine yer verildi.



Olayın ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



İşliyen, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, kaymakamlık binasındaki Tercan Müftülüğü'nde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yaşanan olayın üzücü olduğunu söyledi.



"BAYRAM ARİFESİNDE YAŞANAN ELİM BİR HADİSE"



Kavganın, Türkiye genelinde yurt içi ve dışındaki camiler için başlatılan yardım kampanyasında elde edilen paraların müftülüğe teslimi sırasında gerçekleştiğini anlatan İşliyen, şunları kaydetti:



"Bayram arifesinde yaşanan elim bir hadise. Maalesef müftülük çalışanlarından hizmetli olan bir arkadaşımız ki tanıyan arkadaşlarımız psikolojik problemleri, sıkıntıları olduğunu, imamlığı da bundan dolayı bırakıp hizmetli kadrosuna geçtiğini söylüyor, muhtemelen geçirmiş olduğu bir cinnet neticesinde yanındaki ruhsatlı silahıyla müftülüğe vekalet eden vaiz arkadaşımız Ersin Kan hocamız ile yıllardan beri Tercan Müftülüğümüzde hizmet eden müftülük veri hazırlama memurumuz Rasim Kılıç'ı silahla vuruyor. Bu iki arkadaşımız olay yerinde vefat ediyor."



SALDIRIDAN SON ANDA KURTULDU



Tercan Kaymakamlığı'nda Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında görev yapan ve saldırıdan son anda kurtulan Bekir Derebaş ise "Evrak bürosunda bir arkadaş vardı, olay nasıl oldu bilmiyorum ama ben içeriye girdiğimde zanlı 3 el ateş etti, sonra dönüp bana ateş etti ardından odasına gittiği vaiz de olan müftü vekili Ersin Kan'ı vurdu" dedi.



Zanlı Fatih Aslan'ın, Müftü Vekili Kan'ı vurduktan sonra birkaç kişiye daha ateş açtığını anlatan Derebaş, "Ben son anda bir odaya girip kurtuldum" ifadesini kullandı.

DİYANET'TEN SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA



Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Açıklamada, şunlara yer verildi:



"Konunun araştırılması için Başkanlığımız tarafından idari soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar dileriz."