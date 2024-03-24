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Muğla geneli fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü  Muğla genelinde fırtına uyarısında bulundu.

Muğla geneli fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, genelinde uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla çevrelerinde rüzgarın, yarın (25.03.2024 Pazartesi) sabah ilk saatlerden itibaren, güney ve güneybatı, akşam saatlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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