Muğla, Hatay ve Eskişehir'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Bencik Mahallesi'ndeki ziraat alanında başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter ve orman işçileri ile arazözler sevk edildi.
Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına aldı.
Yangında, 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.
Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
HATAY'DA ORMAN YANGINI
Hatay’ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Sarıseki Mahallesi Kaledibi Yaylası'nda öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören yayla sakinleri orman ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı. Yangına; 6 arazöz, 3 su tankı, 2 helikopter ve 42 personel ile müdahale dene ekipler yangını, 3 saatte kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. Yangında 2 hektarlık ormanlık alanın yandığı öğrenildi.
ESKİŞEHİR'DE ORMAN YANGINI
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde anız yangınından ormana sıçrayan alevler, Orman Bölge Müdürlüğü'nün erken müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.
Gökbahçe Mahallesi Kümbet mevkisindeki bir tarlada çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yanındaki ormana sıçradı. Gözetleme Kulesi görevlisi, yoğun dumanı görünce ekiplere haber verdi. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)
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