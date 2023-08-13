Muğla, Hatay ve Eskişehir'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

HATAY'DA ORMAN YANGINI



Hatay’ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Sarıseki Mahallesi Kaledibi Yaylası'nda öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören yayla sakinleri orman ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı. Yangına; 6 arazöz, 3 su tankı, 2 helikopter ve 42 personel ile müdahale dene ekipler yangını, 3 saatte kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. Yangında 2 hektarlık ormanlık alanın yandığı öğrenildi.

