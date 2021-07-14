Muğla Marmaris'te HDP binasına saldırı: 1 gözaltı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahla saldırıda bulunan kişi gözaltına alındı.

DHA 14.07.2021 - 09:00

Muğla Marmaris'te HDP binasına saldırı: 1 gözaltı

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Muğla Marmaris'te sabah saatlerinde HDP ilçe binasına silahla saldırıda bulunulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.T.D. (28) polis tarafından gözaltına alındı. Süphelinin saldırıda kullandığı silah da ele geçirildi.

Şüphelinin HDP ilçe binasına taksiyle geldiği, 2018 yılında da aynı şekilde HDP ilçe binasının camını kırdığı ve 'mala zarar verme' suçundan işlem yapıldığı tespit edildi.

Şüphelinin psikolojik tedavi gördüğü, bu nedenle ilaç kullandığı, her ay İstanbul’a psikolog görüşmesine gittiği, 2012 yılında da İstanbul Ruh Sinir Hastanesi'nde 1 ay süreyle kaldığı belirlendi.

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