AFAD, Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında, saat 01.16'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Seydikemer'e 25,45 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Akdeniz'de Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.16'da Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deniz yüzeyinin 7,14 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Seydikemer ilçesine 25,45 kilometre mesafede olduğu belirlendi.