Muğla'da 120 kiloluk vatoz yakalandı

Yaklaşık 120 kilogram ağırlığındaki balığı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balığın fiyatının ise 10 bin TL olduğu açıklandı.



"JAPONYA'YA GÖNDERMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"



Pazar yerinde balık satışı yapan Niyazi Çınar, ”Bu balık Akbük açıklarında balıkçılar tarafından yakalandı. Biz de haberi alır almaz hemen bu balığı balıkçı arkadaşlarımızdan aldık. Bu balığı Japonya’ya göndermeyi düşünüyoruz. Balığımız ortalama 120 kilo, fiyatı ise 10 bin lira." dedi.

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