Muğla'da deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (2 Ekim AFAD son depremler)

Deprem mi oldu? sorusunun yanıtı, oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son depremler listesine göre, saat 13.58'de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte AFAD son depremler listesi.

Muğla'da deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (2 Ekim AFAD son depremler)

'de meydana gelen son dakika depremleri, oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. tarafından paylaşılan son depremler listesiyle birlikte vatandaşlar meydana gelen güncel depremleri görebiliyor. Son olarak 'nın Köyceğiz ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 2 Ekim AFAD son depremler listesi.

MUĞLA'DA Mİ OLDU?

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.58'de meydana gelen sarsıntının derinliği 8,11 kilometre olarak belirlendi.

AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...