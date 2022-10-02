Muğla'da deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (2 Ekim AFAD son depremler)

Türkiye'de meydana gelen son dakika depremleri, oturdukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesiyle birlikte vatandaşlar meydana gelen güncel depremleri görebiliyor. Son olarak Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 2 Ekim AFAD son depremler listesi.



MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?



Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.58'de meydana gelen sarsıntının derinliği 8,11 kilometre olarak belirlendi.

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