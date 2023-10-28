Muğla'da feci kaza: 1'i çocuk 5 ölü

Muğla'da Hörü Pekmezci (70) idaresindeki otomobil, Ula ilçesi Gökova Mahallesi Fethiye-Muğla kara yolunda, Altan Özkan'ın (25) kullandığı minibüsle çarpıştı.



Kazada, otomobil sürücüsü Hörü Pekmezci ile yanındaki Gönül Akdeniz, Alp Akdeniz (3) ve Hatice Geriz hayatını kaybetti. Hacer Demirci ile minibüsün sürücüsü Altan Özkan da yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Özkan ve Demirci, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Hacer Demirci de kurtarılamadı.

Altan Özkan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.



Kazada ölen 5 kişinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.