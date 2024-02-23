Muğla'da feci kaza: İki çocuk yaşamını yitirdi

Muğla'da Ahmet Ç. idaresindeki otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy mevkisindeki yaya geçidinde, Bedirhan Arslan'ın (14) kullandığı motosikletle çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibi, motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Efe Can'ın (13) kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.



Motosiklet sürücüsü Arslan hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak yan yoldan sağlandı.



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