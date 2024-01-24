Muğla’da küpe kavgası cinayetle bitti

Muğla’da 15 yaşındaki Osman G., yolda karşılaştığı Süleyman D.’nin kulağını çekip, “Sen kadın mısın, neden küpe takıyorsun.” dedi. İkili arasında başlayan tartışma, büyüklerin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Süleyman D.’nin yakınları, Osman G.’yi evinin önünde dövdü. Olayı gören Osman G.’nin babasının açtığı ateşte 1 kişi öldü.

Muğla’da küpe kavgası cinayetle bitti

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’da küpe yüzünden başlayan , ölümle bitti.

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında, Milas’ın Bodrum’a sınır noktası olan Demirciler Mahallesi’nde meydana geldi

15 yaşındaki Osman G. aynı gün sabah saatlerinde yolda karşılaştığı, küpe takan Süleyman D.’nin kulağını çekip, “Sen kadın mısın, neden küpe takıyorsun.” deyince taraflar arasında tartışma ve küfürleşme yaşandı.

EVİNİN ÖNÜNDE DÖVDÜLER

Olayından ardından Osman G., kuzeni Cemal Gül’e giderek Süleyman D.’nin kendisine küfrettiğini söyledi. Osman G., ardından da Cemal Gül ve beraberindeki 3 kişiyle Süleyman D.’nin evine gitti. Dışarı çıkan Süleyman D., grup tarafından dövüldü.

OĞLUNU DÖVENLERE ATEŞ AÇTI

Durumu fark eden Mehmet D., av tüfeğini alıp oğlunu döven gruba ateş açtı. Olayda saçmaların isabet ettiği Cemal Gül, bacağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Gül, ambulansla Bodrum’daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Gül, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından jandarma, Mehmet D. ve olay anında evde olan eşi Emine D.’yi gözaltına aldı.

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