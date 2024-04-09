Muğla'da motosiklet kazası: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesi Tuzla Mahallesi, İnönü Bulvarı'nda Murathan Uslu'nun kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak ağaca çarptı.



Çarpışmanın etkisiyle sürücü Murathan Uslu ile motosikletteki yabancı uyruklu yolcu Skyler Watkins yola savruldu.



İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Murathan Uslu, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Yabancı uyruklu Watkins'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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