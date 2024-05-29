Muğla’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Muğla’nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Labranda mevkisinden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Muğla’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

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’nın Milas ilçesine bağlı Kargıcak Mahallesi’nde çıkan büyümeden söndürüldü.

Kargıcak Mahallesi Labranda mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler yaklaşık 30 dakika boyunca havadan ve karadan verilen mücadele sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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