Muğla'da ormanlara giriş yasağı

Muğla'da havanın ısınmaya başlaması ve yangın riskinin artması nedeniyle ormanlara giriş 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında yasaklandı.

Muğla'da ormanlara giriş yasağı

Valiliği Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından alınan kararla ormanlara giriş 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muğla İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun 3 Nisan 2024 tarih ve 2024/01 sayılı kararının 22'nci maddesine dayanarak ormanlara girişlerin, 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında yasaklanması, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 74'üncü maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9'uncu ve 66'ncı maddeleri uyarınca uygun görülmüştür."

Muğla Kent Ormanı, tescillenmiş piknik ve mesire alanlarının bu kapsamın dışında kaldığı belirtildi.

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