Muğla’da uçurumdan yuvarlanan aracın sürücüsü öldü

Muğla’da uçurumdan yuvarlanan araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi.



Kaza, Menteşe ilçesi Kıran Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Hasan Basri Ergin aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda yoldan çıkan otomobil, uçurumdan yuvarlandı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri araç içerisinde bulunan Hasan Basri Ergin’i sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.



Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Ergin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazada hayatını kaybeden Hasan Basri Ergin, Yerkesik Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.