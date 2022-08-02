Muğla'da uzman çavuşla tartışan doktor memurluktan ihraç edildi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın (32) saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olan, fakat ortaya çıkan görüntülerle darbedilmediği belirlenen ve savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla Muğla Valiliği tarafından 2 ay açığa alınmasına karar verilen Dr. T. T., Sağlık Bakanlığı'nca memurluktan ihraç edildi.



Olaya ilişkin Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen müfettiş tarafından yürütülen idari soruşturma tamamlandı.



Müfettiş raporunun ardından T.T. memurluktan ihraç edildi.



İhraç yazısının T.T'ye tebliğ edildiği öğrenildi.



OLAY



Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde görevli doktor T.T. ile 14 Mart'ta hastaneye apandisit şüphesiyle tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü.



Olay sonrasında A.A, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilerek A.A. görevine iade edilmişti.



Uzman çavuşun elinden evrak almaya çalıştığı güvenlik kamerasında görülen T.T. hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştı.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında adı geçen doktor T.T. 2 ay açığa alınmıştı.