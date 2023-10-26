Muğla'dan acı haber: 28 günlük bebek annesi emzirirken öldü

İslamhanaleri Mahallesi'nde, Suriye uyruklu G.B, bebeği Ahmed Abdülhamid B'yi emzirdiği sırada uyuya kaldı.



G.B, uyandığında bebeğinin hareketsiz halde kaldığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Bebeğin cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından, ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Bebeğin annesi ise ifadesi alınmak üzere, jandarma karakoluna götürüldü.

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