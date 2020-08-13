Muharrem İnce başlattığı hareketin adını açıkladı (CANLI)

CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddialarına "Parti kurmuyorum, yola çıkıyorum" yanıtını veren Muharrem İnce, düzenldiği basın toplantısında konuşuyor.

Sözlerine "Herkes konuştu bilen de bilmeyen de... Bir tek Muharrem İnce konuşmadı, şimdi o konuşacak" diye başlayan İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sorunlarını çözmek yerine erteleyen bir ülke haline geldik. Türkiye'deki muhalefet Mavi Vatan konusunda destek mesajı vermelidir. Halkı yoksullaştıran ekonomiyi buzdolabı satışına bağlayan bir cumhurbaşkanı var. Türkiye'yi bu noktaya lider partileri getirmiştir. Türkiye'de hem iktidar hem muhalefet sorunu vardır. Bu kötü gidişattan CHP de nasibini almıştır.

Kurultayda CHP Genel Başkanı kimseyi dinlememiş, konuşup gitmiştir. Kurultay iradesini tanımayan bir genel başkanımız var artık. CHP, İçişleri Bakanlığı'na dilekçeyle kurulmuş bir parti değildir. Ayrılırken de dilekçeyle ayrılınmaz. Ayrılırsam da CHP'yi kurtarmak için ayrılırım. AKP çökecek ama Türkiye'nin üzerine çökecek. AKP çökerken CHP kurtarıcı görevi görmüyor.

"BİN GÜNDE MEMLEKET"

Parti içi demokrasi olmaması Türkiye demokrasisini çökertti. Ben gidersem ülke dağılır diyenlerle ben gidersem parti dağılır diyenlerin ortak noktaları koltuk sevdalarıdır. Türkiye seçeneksiz değildir, saray rejimine mahkum da değildir. Bugün başlattığımız hareketin adı "Bin Günde Memleket" hareketidir. Kadrosu Türkiye'nin sorunlarına kafa yoran çözüm üreten kişilerden oluşmaktadır.



4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıldönümünde Sivas'ta olup memleket hareketini başlayacağız. Bizim hareketimizde asla Atatürk düşmanları olmayacaktır. Nerede olursak olalım gönlümüz Atatürk'tedir. Bu hareket ayrımcılığa karşı çıkacaktır. Kadına şiddet ve çocuk istismarına en şiddetli şekilde karşı çıkacaktır. Anlattıklarım bir cumhuriyet öğretmeninin hayalleri değildir. Arkadaşlarımızla birlikte yollara düşeceğiz.

SEÇİM GECESİNE YÖNELİK İDDİALAR

CHP 13 bin sandıkta gözlemci vermemiş. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Erdoğan 1.3 milyon oy az alsa seçim ikinci tura kalacaktı. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar benden milletin karşısına çıkıp yalan söylememi istiyorlar. Bana neredeydin diye soranlara krizi kötü yönetmiş olabilirim diyorum.

Bir CHP'li saraya gitmiş... İki gazeteciye de dava açtım, genel merkez açamadı. Gitsin dava açsınlar açamıyorlar, çünkü gazeteciden korkuyorlar.

Muharrem İnce bu çıkışını bireysel ikbali için yapıyor diyorlar. CHP tam iktidara yürürken Muharrem İnce neden böyle yaptı? İktidara yürümek demek CHP Genel Başkanı'nın cumhurbaşkanı olmasıdır. Erdoğan'ın eski arkadaşlarından biri cumhurbaşkanı olacaksa ben buna iktidar demem. Bizim genel başkanın öyle bir iddiası yok. Böyle bir iddiası yoksa CHP'nin iktidara yürüdüğü hayaldir. Erdoğan'ı ben de indirmek istiyorum ama yerine CHP'li biri gelmeli. İktidara yürüme iddiası yok ortada.

"YEREL SEÇİMİ HDP'LİLER KAZANDIRDI"

CHP yerel seçimlerde başarısız mıydı? Hayır çok başarılıydı. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Antalya'yı Kürt vatandaşlarımız, HDP'liler kazandırdı. Destek verdiler, aday çıkarmadılar. Ama CHP Kürt vatandaşlarımıza teşekkür edemedi. Bu başarıyı küçümsemiyorum ama Kürtleri yok sayamazsınız."