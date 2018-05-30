CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırşehir'de halka seslendi.

İnce konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki Pensilvanya iddiaları ve bu iddialar üzerinden Erdoğan'ın kendisi hakkında tazminat davası açmasına değindi.

"Pensilvanya ile görüştüğümü ispat etmezsen namertsin dedi bana. Senin kiminle gittiğini biliyorum dedim. Adını açıklamıyorum çünkü ona zarar verme gücü var dedim.24 Haziran'dan sonra ayrıntıyı açıklayacağım dedim" ifadelerini kullanan İnce, iddiaların elinde tuttuğu kitapta da yer aldığını söyledi.

İnce şunları kaydetti:

"Şimdi elimde bir kitap var; Yenilikçi Hareket... Nasuhi Güngör, Erdoğan’ın yakın arkadaşı. Bu arkadaşı 17/25 Aralık’tan sonra TRT Haber Dairesi Başkanı yaptı. Yani buna güveniyor, dostu… Bu şahsiyet bir kitap yazmış. Kitabın 89. sayfasını okuyorum. (Erdoğan sen de dinle ama sakın kumandayı duvara atma)

'Erdoğan 2000 yılı Mayıs ayında ABD’ye yaptığı gezide uzun süredir orada yaşayan Fethullah Gülen’le bir araya geldi. Erdoğan Gülen görüşmesi muhtevasından çok uzun yıllardır, birbirine hayli uzak olan iki ekolün bir araya gelmesi açısında da hayli dikkat çekiciydi...'

Yani 2000 yılı Mayıs ayında Erdoğan’ın Gülen’le görüştüğünü yakın dostu yazmış."

İnce'ye yüz bin liralık dava açıyorsun da bu arkadaşını tekzip ettin mi? Bu kitap ortada. Kitap okumadığını özet okuduğunu söylemişti. Kitap özeti okurken bu kısmı çıkarmışlar heralde. Arkadaşın senin görüştüğünü söylüyor ona sesini çıkarmıyorsun da bana neden dava açıyorsun. 25 günde ince hastalığa tutulursa şaşırmam. Merkez Bankası yanılır, İnce yanılmaz."



"ERDOĞAN OLDUĞU SÜRECE DOLAR DÜŞMEZ"



Muharrem İnce'nin konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Çocuklarınızı dindar yetiştirmenizden rahatız olmam. Ama çocuklarınızı asla kindar yetiştirmeyin. Bana gariban cumhurbaşkanı adayı diyor ya. 16 yıldır milletvekiliyim, senden 5 ay kıdemliyim. Hemen hemen aynı maaşı aldık. Ben garibanım da sen nasıl zengin oldun. Meydanlara gelip benimle kavga etmek istiyor. Cevabını vereceğim ama projelerimi anlatacağım. Erdoğan başta kaldığı sürece doların düşmesi mümkün değil.

"CUMHURBAŞKANI OLDUĞUMDA HAKİMLER AYAĞA KALKMAYACAK"

Demokrasi ile doların yükselmesi arasında ilişki vardır. Hukuk devleti değilse yabancı yatırımcı o ülkeye güvenmez. Yabancı parasını çekiyor Türkiye'den. Cumhurbaşkanı seçildiğimde yargıtay salonuna girdiğimde o hakimler ayağa kalkmamalı. Çünkü o hakimler beni de yargılamalı.

"NİYE KAÇIYORSUN?"

Son günlerde bir şey daha başladı. Acaba bu seçimi iptal ettirebilir miyiz? Bunun derdindeyiz. Sakın deneme, kaçma mindere gel. Seçimin tarihini Erdoğan belirledi, kurallarını Erdoğan koydu. Niye kaçıyorsun kardeşim?"