Muharrem İnce Millet İttifakı'na katılacak mı?

Millet İttifakı'nda adaylık krizi çözüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz edip masadan kalkan İYİ Parti, masaya yeniden döndü. Krizi çözen ise İYİ Parti'nin aday olarak göreve çağırdığı iki isim olan Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın, Cumhurbaşkanı yardımcısı olması önerisiydi.

Aday belirleme sürecini aşan Millet İttifakı, seçim kampanyası hazırlıklarını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener bu kapsamda ilk ziyareti deprem bölgesine yapacak.