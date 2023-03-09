Muharrem İnce Millet İttifakı'na katılacak mı?

Millet İttifakı'nda adaylık krizi çözüldü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz edip masadan kalkan İYİ Parti, masaya yeniden döndü. Krizi çözen ise İYİ Parti'nin aday olarak göreve çağırdığı iki isim olan Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın, Cumhurbaşkanı yardımcısı olması önerisiydi.
Aday belirleme sürecini aşan Millet İttifakı, seçim kampanyası hazırlıklarını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener bu kapsamda ilk ziyareti deprem bölgesine yapacak.
Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte yarın Malatya'da olacak. Akşener ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Hatay'ı ziyaret edecek.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi ziyaret edeceğini açıklaması ''Tüm partileri ziyaret etmem demokrasi gereğidir.'' demesiyle birlikte Memleket Partisi'ne de bir ziyarette bulunması bekleniyor.
Bu açıklamanın ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de Millet İttifakı'nda yer alıp almayacağına merak konusu oldu.
Henüz kesin bir dille kamuoyuna yansımış bir cevap olmasa da Muharrem İnce'nin liderliğindeki Memleket Partisi'nde 12 Mart Pazar günü Cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim yapılacağı biliniyor.
''DÖNMESİYLE İLGİLİ ÇOK SAYIDA TELEFON ALIYORUZ''
CHP Grup Başkanveli Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında bu soruya 'MYK'mız karar verirse partimize dönerse bir şey diyemeyiz. Döneceklerse yetkili organlar tartışır. Baba evinin kapısını çalıp, partiye dönmesiyle ilgili beklenti, çok sayıda telefonlar var.'' diyerek yanıt verdi.
Partide henüz alınmış bir karar olmadığının da altını çizen Özel, ''CHP'ye saygı duyan, gerçek muhalefet partisi olarak davransalardı aracılık ederdim. Hadi kızdın kapıyı çarpıp gidersin. Ama benzin döküp yakmazsın. Muharrem İnce'yle barışmayı ben de istiyorum, ama çok yıkıcı konuştu. En son Deniz Bey'in cenazesinde konuştum. Muharrem İnce'nin benim üzerimde emeği var. Grup başkan vekilimdi benim'' dedi.
''BERABER YOL YÜRÜTMEYİ İSTERİM''
Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de dikkat çekici ifadeler geldi. Akşener, ''Bir ve beraber yol yürütmeyi isterim, kimseyi incitmemeye çalışırım. Muharrem İnce'ye saygım sonsuzdur.'' dedi.
''BUNA BİZ KARAR VERMEYİZ''
NTV canlı yayına katılına İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise ''Muharrem İnce'nin parti olarak ittifaka katılmasına nasıl bakıyorsunuz?'' sorusuna ilişkin konuştu, ''Memnuniyet duyarız ancak buna biz karar vermeyeceğiz.'' açıklamasında bulundu.
''HİÇ KİMSEYLE BİR ŞEY KONUŞMADIM''
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'CHP listelerinden aday olacağı' iddialarına ilişkin BBC Türkçe’ye, ''Hiç kimseyle hiçbir şey konuşmadım. Ben de haberleri okuyorum. Başka hiçbir şey demem. Açıklamam bu kadar.'' cevabını verdi.
Muharrem İnce, 4 Mayıs 2018'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmuştu. CHP'nin aday gösterdiği İnce, oyların yüzde 30,67'sini almıştı. Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,54 ile cumhurbaşkanı seçilmişti.
MEMLEKET HAREKETİ
İnce, Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, 4 Eylül 2020’de Sivas’ta "Bin Günde Memleket Hareketi" adında siyasi bir hareket başlattı. 8 Aralık 2020 tarihinde, CHP'den ayrılacağını ve Memleket Hareketi'nin partileşeceğini açıkladı.
8 Şubat 2021 tarihinde kamuoyuna bir basın toplantısı gerçekleştirerek CHP'den resmi olarak ayrıldı. 17 Mayıs 2021 tarihinde var olan Memleket Hareketi’ni Memleket Partisine dönüştürdü.
17 Mayıs 2021 itibarı ile partinin genel başkanıdır. 18 Eylül 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği iddialarına ilişkin "Evet istiyorum. Açıklıyorum: aday adayıyım" dedi.