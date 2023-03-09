Cumhurbaşkanı yardımcılığı formülü | İmamoğlu: Doğru bir şekillenme oldu

6'lı masada yaşanan kriz İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanabilme formulüyle çözülmüştü.
Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi durumda Millet İttifakı'nın diğer genel başkanları, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.
''EN ÇALIŞKAN NEFER OLACAĞIM''
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcılığıyla ilgili de ilk kez konuştu.
"Tek duygum 14 Mayıs'ta seçimi kazandıracak insanlardan olmak. Bu sürecin en çalışkan neferi olacağım, bunu göreceksiniz" diyen İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cuma günü ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da salı günü Hatay'da incelemelerde bulunacağını söyledi.
"Artık sahayı, memleketi konuşacağız. İstanbul büyük bir merkez. Bunu sahada paylaşıyor olacağız. Hem ben hem Sayın Mansur Yavaş arkadaşım olmak üzere Altılı Masa'ya, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması için sürece başladık.'' ifadelerine de yer veren İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben makam tarifi, o tür süreçlerle alakalı hiçbir duyguya sahip değilim. Tek duygum 14 Mayıs'ta seçimi kazandıracak insanlardan olmak. Bu sürecin en çalışkan neferi olacağım, bunu göreceksiniz. Genel Merkezler, bizler Cumhurbaşkanı adayımız çalışıyor. Bunların koordine edilecek şekilde geleceği tasarlarız."
''DOĞRU BİR ŞEKİLLENME OLDU''
İBB Başkanı, "Her ne olursa olsun en doğru şekilde, ayrışmadan bütünleşerek yola devam etme meselesi. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener'in lokomotif olması gerektiği inancıyla onlara nasıl katkı sunarız anlayışıyla bir arada olduk. Doğru bir şekillenme oldu.'' diyerek 'Her şey çok güzel olacak' mesajını verdi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından biri olacağı belirtilen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında bir iddia ortaya atıldı. Yavaş'ın, seçim çalışmaları nedeniyle görevini bırakacağı ileri sürüldü. Bu iddiaya; ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin Twitter üzerinden yanıt verdi.
''KANUNEN DE FİİLEN DE SÖZ KONUSU DEĞİL''
Gültekin, iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek ''Kanunen de fiilen de böyle bir durum söz konusu değildi.'' dedi.
ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü 'nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
''Bazı haber bültenleri ve tartışma programlarında, ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın seçimler nedeniyle görevini bırakacağına dair söylemler yer almaktadır. Kanunen de fiilen de böyle bir durum söz konusu değildir. Sayın Başkan görevine devam edecek olup seçim sonrası da etkin bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevi ile -Ankara'da olduğu gibi- kimseyi ayırt etmeden, şeffaf, adil, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı uygulayacaktır."
CHP'NİN MİTİNG KARARI
Ayrıca katıldığı bir televizyon programında CHP seçim çalışmalarına yönelik açıklama yapan Özgür Özel, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim mitinglerini hem tek başına, hem de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile gerçekleştireceğini belirtti.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ FORMÜLÜ
Millet İttifakı, on üç aylık çalışmanın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı. Ama bu aşamaya, 4 gün süren sancılı bir sürecin ardından gelindi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itirazıyla başlayan kriz, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüyle aşıldı.