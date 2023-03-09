Cumhurbaşkanı yardımcılığı formülü | İmamoğlu: Doğru bir şekillenme oldu

''KANUNEN DE FİİLEN DE SÖZ KONUSU DEĞİL''



Gültekin, iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek ''Kanunen de fiilen de böyle bir durum söz konusu değildi.'' dedi.



ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü 'nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



''Bazı haber bültenleri ve tartışma programlarında, ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın seçimler nedeniyle görevini bırakacağına dair söylemler yer almaktadır. Kanunen de fiilen de böyle bir durum söz konusu değildir. Sayın Başkan görevine devam edecek olup seçim sonrası da etkin bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevi ile -Ankara'da olduğu gibi- kimseyi ayırt etmeden, şeffaf, adil, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı uygulayacaktır."

CHP'NİN MİTİNG KARARI



Ayrıca katıldığı bir televizyon programında CHP seçim çalışmalarına yönelik açıklama yapan Özgür Özel, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim mitinglerini hem tek başına, hem de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile gerçekleştireceğini belirtti.



İMAMOĞLU VE YAVAŞ FORMÜLÜ



Millet İttifakı, on üç aylık çalışmanın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı. Ama bu aşamaya, 4 gün süren sancılı bir sürecin ardından gelindi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itirazıyla başlayan kriz, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüyle aşıldı.