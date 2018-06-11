CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Diyarbakır mitinginde halka seslendi.

İnce'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Üretim ekonomisine geçeceğiz, fabrikalar açacağız. Kıraathanelerde bedava kekle zaman dolmaz. Kıraathaneye gittin, çay beleş, kek beleş gündüz kekle geçiştirdin akşam evine gittin yemek ne olacak. Tarıma dayalı sanayiyi geliştireceğiz.

Bu kardeşiniz ilkelidir, zaman zaman kendi partisiyle de ters düşmüştür. Cumhurbaşkanı olduğumda 3 bin korumayla falan gezmeyeceğim, her şey normal olacak. 4 adayı da ziyaret ettim. Adayların hesaplarına 500'er yüz lira para yatırdım.

Erdoğan benim Hakkari'de 4 adayın da size selamı var videomun sadece Demirtaş bölümünü almış batıda seyrettiriyor. Birini ziyaret ederken Erdoğan'dan izin alacak halim yok. Ben yalan söylemiyorum, herkesin gözü önünde yapıyorum ne yapacaksam.

Erdoğan'ın derdi oy benim derdim çözüm, barış, uzlaşma. Türkiye'de muhafazakarlar var, diyorlar ki çocuğuma haftada 2 saat din kültür ve ahlak bilgisi yetmez diyor. Kelam, fıkıh, hadis dersi istiyorum diyor. Hay hay... Seçmeli olarak kaç saat istiyorsa vereceğiz. Bir diğeri de ben zorunlu olanı da almak istemiyorum, hay hay almayabilirsin. Sen de alma.

Emin olun 40 senedir Türkiye bunu tartışıyor, çözümü bu. İsteyene istediği kadar din dersi istemeyene yok. Devletin dindar ve kindar nesil yetiştirmek gibi bir görevi yok. Ben sizin çocuklarınıza matematik, kuantum, endüstri 4.0 öğretmek istiyorum.

Kürt sorununu nasıl çözeceğiz. Bir Kürtler diyor ki Kürtler onore edilmek istiyor Türklerin de kaygıları var onların kaygılarını giderip Kürtleri onore edeceğiz.



Gelelim dile. çocuklarımıza üç dil öğreteceğiz. Dünyada 200 devlet var 6 bin dil var. Bu 6 bin dilin 2 bini kullanılıyor. 2 bin dil 200 devlette kullanılıyor. Demek ki bir dil insanlığın mirası bunu korumak lazım. Bir 81 milyona resmi dilimiz Türkçeyi öğreteceğiz bu bir. İki anasıyla babasıyla evinde konuştuğu dil var. Bu Kürtçe ise Kürtçe, Arapça ise Arapça, Çerkezce ise Çerkezce hangisiyse. Çocuğun evinde anasıyla konuştuğu dili öğreteceğiz. Yetmez. Dünya vatandaşı yapacağız. Yani çocuklarımıza İngilizce öğreteceğiz Fransızca, İtalyanca, Arapça, Rusça, Çinçe bunları öğreteceğiz.

Bugün 15.30'da Bursa'da konuşacaktın, adam toplayamadın mitingi 18.00'e aldın. Çevre illerden adam topluyorsun. Meydanlarda bana bak Muharrem diyorsun ya... Baktım, hadi gel bir televizyona çıkalım. Ben istiyorum ki televizyona çıkalım.



Kıraathaneye gelin diyor, iskambil yoksa gelmiyor millet ne yapacaksın. Kek bedava diyor. Ben ustayım diyor meğerse kek ustasıymış. Kek yemek isteyen Erdoğan'a, iş aş isteyen bana oy versin. Erdoğan ile benim aramdaki fark ne? Erdoğan kilosu 4 bin 500 liraya beyaz çay besliyor ben siyah çay içiyorum. Erdoğan Beyaz Türk ben bu ülkenin zencisiyim. Cumhurbaşkanı olduğumda o yazlık sarayı engelli çocuklara vereceğim.

Meydanlarda Bay Muharrem diyor ya beni seçkin göstermeye çalışıyor, ben halk çocuğuyum sen saraylısın. Erdoğan 2002'de halk çocuğuydu şimdi saraylı oldu."