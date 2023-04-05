Muharrem İnce'ye teklif yapıldı mı? Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

MUHARREM İNCE'YE TEKLİF YAPILDI MI?

Kılıçdaroğlu'na, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "Bize bir teklif yapılmadı" şeklindeki sözleri soruldu.

CHP lideri, "Görüşmeden önce teklif yapıldı. Ben ayrıntıya girmek istemem. Teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı. Doğrusunu isterseniz üzüldüm tabi ama ben sonuçta Muharrem Beyin düşüncelerine saygı göstermek zorundayım." diye konuştu.

İNCE'NİN ADAYLIĞI OYLARI BÖLER Mİ?

Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce'nin aday olmasının oylarda bölünmeye neden olacağı iddiaları da soruldu.

Kılıçdaroğlu, "Ben birinci turda sonucu alacağımıza inanıyorum. Çünkü sonuçta sağduyu galip gelecek. Son düzlüğe girildiğinde seçmenin sağ duyusuna güveniyorum. O sağduyu içinde hareket edecektir." yorumunda bulundu.

SECCADEYE BASMA GÖRÜNTÜLERİ

Seccadeye basma görüntüleri üzerinden yaşanan tartışmaları da değerlendiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

"Biz yerde bir seccade olduğunu farketmedik. Burada yanlışımız var farkedilmesi lazımdı. Bir de şu var biz politikacılar yere çok az bakarız, hep karşıya bakarız. Genelde koruma uyarır 'Efendim kaldırım var, çukur var' diye. Ben samimi bir müslümanım. Herkesin inancına, kimliğine saygı duyarım. Benim kalkıp da onu gerekçelendirip başka şeylerle örtmeye çalışmam olmazdı. Evet samimi müslümanlara sığınıyorum. Bir eksiğimiz, yanlışımız vardı evet doğru."

MİLLET İTTİFAKI'NIN VAATLERİ

Millet İttifakı'nın vaatlerine de değinen Kılıçdaroğlu, Biz iktidara geleceğiz, cumhurbaşkanlığını kazanacağız ve bu ülkeyi en geç 1 yıl içerisinde rahat nefes alır hale getireceğiz. 3 ay içerisinde vize sorununu bitireceğiz. Türkiye'de her vatandaş artık Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vizesiz gidecek. AB'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları ülkemize getireceğiz." diye konuştu.