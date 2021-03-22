Muhtar 25 köylüyü icraya verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Fındıklı köyünün muhtarı Abdullah Aslan, köyde altyapı işi için belirlenen parayı vermedikleri gerekçesiyle 25 kişiyi icraya verdi.

Fındıklı köyü Çankızı mevkiinde sürdürülen altyapı çalışmaları için Fındıklı Muhtarlığı köy sakinlerine salma yaptı.



Muhtar Aslan, 280 lira tutarındaki ödemeyi yapmadıkları iddiasıyla 25 kişiyi icraya verdi.

Ellerine icra kağıtları gelen köylüler duruma tepki gösterdi. Köy sakinlerinden Şaban Aslan, altyapı için gerekli olan su borularının ve diğer malzemelerin devlet tarafından verildiğini, kendilerinden istenen paranın haksız olduğunu savundu.

Söz konusu borca itiraz edeceklerini ve köy muhtarını Karadeniz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’na şikayet edeceklerini dile getiren Aslan, adalet sağlanıncaya kadar mücadele edeceklerini söyledi.



Fındıklı Köyü Muhtarı Abdullah Aslan ise, “Mahkemeye verme durumu tamamen dedikodudan ibaret. Altyapı çalışmalarında makine işçiliği, ek işçilik ve ek malzemeler için yapılan masraflar bunlar. O yüzden icraya verildi” dedi.



25 köy sakini, yaptıkları itiraz kabul edilmezse muhtarlığa mahkeme masrafları ile birlikte 309,69 lira ödeme yapacak.