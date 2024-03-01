Muhtar adayına silahlı ve baltalı saldırıda 12 gözaltı

Sinop’un Durağan ilçesinde muhtar adayına yönelik yapılan silahlı ve baltalı saldırıya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.



İlçeye bağlı Olukbaşı köyünde muhtar adayı Halit B’nin tabanca ve baltayla saldırıya uğramasına yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor.



Soruşturma kapsamında İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olaya karıştıkları tespit edilen 12 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



NE OLMUŞTU?



Durağan Olukbaşı köyünde muhtar adayı Halit B. aracının önü kesilerek tabanca ve baltayla saldırıya uğramış, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.