Muhtar kovaladı, jandarma yakaladı

Denizli'nin Çivril ilçesi Kocayaka Mahallesi'nde akşam saatlerinde demir sulama borularını sökmeye çalışan Cemal A. ve Sevilay A., yetkili Erol Karabulut tarafından fark edildi.

Karabulut olayı ekiplere ve köy muhtarı Hasan Koç’a bildirdi. Olay yerine yakın olan Muhtar Koç, hızlıca bölgeye gitti.

Muhtarı karşılarında gören şüpheliler, panikle minibüs ile kaçmaya başlayınca muhtar da peşlerine düştü.

12 KİLOMETRE SONRA YAKALANDILAR



Jandarmayla diyalog halinde olan muhtar, şüphelilerin gittiği yöne doğru ekipleri çağırarak, 12 kilometre sonra yakalanmasını sağladı.



Cemal A. ve Sevilay A., jandarma tarafından gözaltına alınırken, araçlarında arama yapıldı.

Aramada, minibüs içerisinde hırsızlık için kullanılan 1 adet balta, 1 adet balyoz ve 1 adet kazma ele geçirildi.

Jandarma karakoluna götürülen zanlılar alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, araca ve ele geçirilen malzemelere el konuldu.