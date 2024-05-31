Muhtarlık seçimlerini kaybetmesi ardından yazdığı şiirle konuşulmuştu: Çoban Aydın Battal dolandırıldı

Seçim sonrasında yazdığı şiirle gündeme gelen ve ardından dizide oynayan Aydın Battal; kendisini Kırşehir Valiliği’nden aradığını belirten kişilerin oyununa gelerek, elinde olan hayvanlarından Kurban Bayramı öncesinde olduğunu söyledi.



Yaşadıklarını anlatan Battal; "Dizi teklifi aldım ve yola çıktım. Bir gün sonra beni aradılar ve Kırşehir Valiliği’nden aradıklarını söylediler. ’Vali bey hayır kurumuna kurban kesecek, bize kurbanlık koyun lazım’ dediler. Kişilere valinin de adını duyunca ’ben de 10 koyun var, satıp kooperatif parası ödeyecektim’ dedim. Ama yalan da tatlı geldi bana, 4 koyunu verdim. Koyunu aldıktan sonra kuzuları da gören kişiler bana ’seni Tarım Bakanlığı’nda işe de alacağız’ dediler. Ben de 6 kuzu verdim ve valinin de adı olunca bir tane de hediye ettim" dedi.