Muhtarlık seçimlerini kaybetmesi ardından yazdığı şiirle konuşulmuştu: Çoban Aydın Battal dolandırıldı

Kırşehir’de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde köyünde muhtar adayı olan, seçimi kaybettikten sonra kendisine oy vermeyen baldız ve bacanağına yazdığı şiirle gündem olan Çoban Aydın Battal dolandırıldı.

Muhtarlık seçimlerini kaybetmesi ardından yazdığı şiirle konuşulmuştu: Çoban Aydın Battal dolandırıldı

Seçim sonrasında yazdığı şiirle gündeme gelen ve ardından dizide oynayan Aydın Battal; kendisini Kırşehir Valiliği’nden aradığını belirten kişilerin oyununa gelerek, elinde olan hayvanlarından Kurban Bayramı öncesinde olduğunu söyledi.

Yaşadıklarını anlatan Battal; "Dizi teklifi aldım ve yola çıktım. Bir gün sonra beni aradılar ve Kırşehir Valiliği’nden aradıklarını söylediler. ’Vali bey hayır kurumuna kurban kesecek, bize kurbanlık koyun lazım’ dediler. Kişilere valinin de adını duyunca ’ben de 10 koyun var, satıp kooperatif parası ödeyecektim’ dedim. Ama yalan da tatlı geldi bana, 4 koyunu verdim. Koyunu aldıktan sonra kuzuları da gören kişiler bana ’seni Tarım Bakanlığı’nda işe de alacağız’ dediler. Ben de 6 kuzu verdim ve valinin de adı olunca bir tane de hediye ettim" dedi.

Muhtarlık seçimlerini kaybetmesi ardından yazdığı şiirle konuşulmuştu: Çoban Aydın Battal dolandırıldı - 1

"Oscarlık tiyatro oynadılar"

Avukatla irtibata geçen Battal, dolandırıcılar hakkında şikayetçi oldu. Eşiyle de olayından sonra arasının bozulduğunu söyleyen Battal; yazdığı şiirle dolandırıcılara sitem etti. Battal’ın yazdığı şiir ise şöyle; "Azrail kapını ansızın çalsın, hayatın ömrün yarıda kalsın. Bazı insan vardır memnun olmaz, aklının içerisinde kendini bulmaz. Hanım boşar, yemin eder sözünde durmaz. Çıkardım aklımı aklına koydum. Hırsız haklı çıktı şaşırdım durdum. Her şeyden çıkar oyunsuz, hiç günün olmaz yarınsız dünsüz. Sen, güç deyip para altına taparsın. Şirket kurup ihaleler kaparsın. Ne okuması ne yazması var. Altın olsa ne yazar itin tasması. Arsıza bak hele hayal satıyor, beterini yaşatma bize Allah’ım. Oscarlık tiyatro oynadılar bana, öbür dünyada da gelme bana."

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