Münevver Karabulut cinayetinin işlendiği villa yıkıldı

Yerine 12 katlı bloklardan oluşan site yapılacağı öğrenilen villanın çevresinde yaşayan vatandaşlar ise yıkıma başlanılırsa diğer villalara da sıçrayacağını ve Bahçeşehir’in yatay yapılaşma geleneğinin ortadan kaybolacağını savundu.



Karabulut cinayetinin yaşandığı villa yıkımı hakkında konuşan mahalle sakini Kudret Çelebi, “Bu sitede bir kadın katledildi, bir kadın cinayeti işlendi. Genç bir kızımız maalesef burada katledildi. Bugünlerde maalesef ki aynı yerde bir doğa katliamı yaşanıyor.” diyerek yapılması planlanan yüksek katlı binalara tepki gösterdi.

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