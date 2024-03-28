Murat Kurum 1 yıllık ve 6 aylık eylem planını açıkladı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum "İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar" toplantısıyla megakentin ilk 6 ay ve 1 yıllık acil eylem planını açıkladı.Ulaşım başlığı ilk sırada yer aldı.

Kurum'un açıklamalarından satır başları;



"İcraatlarımızın nasıl yapılacağına dair toplantıyı sizlerle paylaşmak istedik. Türkiye Yüzyılı’nın ilk seçimin nice eserlere vesile olmasını diliyorum. Bugün alanında en değerli uzmanları ile bir aradayız. Projelerimizi bu şehrin güzel insanları ile paylaşıyoruz. Pazar günü İstanbul’da inşallah gerçek belediyecilik dönemini başlatacağız.

"BÜYÜN PROJELERİMİZ HAYATA GEÇECEK"



İstanbul’un 5 yıllık süreçte geriye gitmesinden dolayı projelerin hızlıca yapılmasını tespit ettik. Yoğun bir mesai içinde olduk. Bilim insanları ile bu projeleri çalıştık. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren projelerimiz hayata geçecek.

METRO-TRAMVAY ÇALIŞMALARI

5. 6 km uzunluğundaki Samandıra- Sultanbeyli metro hattını ilk yılda açacağız. Yani bu 40 kilometrelik hattı hemen yaparak; mevcut yönetimin 5 yılda yapamadığını, biz 1 yılda yapacağız. 9,7 kilometre uzunluğundaki Bağcılar (Kirazlı)- Küçükçekmece (Halkali) metro hattının ilk 6 ayda yapımına başlayacağız.



Yine; 21,3 km uzunluğundaki Üsküdar-Kadıköy-Kartal-Maltepe tramwayının; 3,1 km uzunluğundaki Eyüp Sultan- Bayrampaşa tramvayının; 2 km uzunluğundaki Eyüp Sultan-Pierre Loti teleferik hattının yapımlarına ilk 6 ayda hemen start vereceğiz.



İlk 6 ay içinde; 14.5 km uzunluğundaki Sefaköy-Yenikapı/ilk 1 yıl içinde, 28 km uzunluğundaki İncirli-Söğütlüçeşme/yine ilk 1 yıl içinde 62,4 km uzunluğundaki Samandıra - İstanbul havalimanı Raylı Sistem hatlarının yapımlarına başlayacağız.

"TRAFİK ÇİLESİNİ BİTİRECEĞİZ"



Biz trafik çilesini çok daha detaylı çözümlerle bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu noktada ilk 6 ayda; tam 260 kilometrelik ana yol ve yan yolun; yine ilk 6 ayda 45 kavşağımızın yapımını başlatıyoruz. Bu kavşakların da tümünü ilk yıl tamamlamış olacağız.

Tüm bu metro, tünel, yol ve kavşak projelerimizi tamamladığımızda; İstanbul'un en merkez yerlerinde yaşanan trafiği yerin altına alacak, alternatif yollarla yayacak ve milletimize nefes aldıracağız. Trafikte kalma süresini yüzde 64'ten 59'a düşüreceğiz.

50 KM. MOTORSİKLET YOLU



Motosiklet yolu ve bariyerleri konusunda titiz davrandık. Kazalar olmasın, Allah korusun kaza olursa da motor kullanan kardeşlerimiz yaralanmasın istiyoruz. Bu noktada da 1. yılın sonuna kadar 50 km motosiklet yolunu hemen hizmete açacağız.

"TAKSİ SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"



Yine ilk 6 ay içerisinde taksi problemini vatandaşımızın, esnafımızın, tüm paydaşların lehine olacak şekilde çözeceğiz. Yine dijital uygulamaları tek merkezde buluşturarak çok başlılığa son vereceğiz. İstanbul Taksi'sini marka haline getireceğiz.

100 YENİ METROBÜS



İlk 6 ayda mevcut metrobüs hattında yeni işletme planımızı tesis ederek, metrobüs hattının kapasitesini artıracağız. İlk yıl tamamlandığında toplam 100 yeni metrobüs, 250 yeni otobüs filolarımıza dâhil olacak. Metrobüs kapasitesini yüzde 20 arttıracağız.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI



İstanbul’un deprem riskini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Biz göreve gelir gelmez, milletimize vaadimiz olan 650 bin konutun inşa sürecine 39 ilçemizde başlıyoruz. 300 bin konutumuzu yarısı büyükşehirden diyerek Kiptaş eliyle yapacağımızı duyurmuştuk. Başvuruları hemen 15 Nisan'da almaya başlayacak, 1 ay içerisinde başvuru sürecini tamamlayacağız.

İSTANBUL MÜZESİ



Yine 1. yıl içerisinde bizim dönemimizde inşaat ilerleme oranı %70 olan ve 5 yıldır çivi çakılmayan İstanbul Müzesi'ni tamamlayacağız.



"100 KREŞ AÇACAĞIZ"



Biz, ilk yıl içerisinde İstanbul'da tam 100 kreş açacağız.



İşte bu kreşlerin bir bölümü 7/24 esasına göre çalışacak, gece çalışan kardeşlerimizin evlatları, Büyükşehire emanet olacak.



HAYVAN BARINMA MERKEZLERİ



Yine 1 yıl içerisinde iki yakada 50.000 kapasiteli hayvan yaşam merkezlerinin yapımına da başlayacağız.



ÖĞRENCİLERE DESTEK

İlköğretim öğrencilerimize ücretsiz ulaşımı hemen hayata geçireceğiz. Üniversite öğrencilerimize mevcut tarifeden %40 indirimi ilk ay içinde uygulayacağız. Yani öğrencilerimizin aylık abonmanları Mayıs ayında 150 lira olacak."