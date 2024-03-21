Murat Kurum: Adalar'a nostaljik tramvay kazandıracağız

31 Mart'taki yerel seçimlere 10 gün kala, belediye başkan adayları saha çalışmalarına devam ediyor.



Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Büyükada'daki esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi.

''İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ ADALAR'IN HER YERİNDE HİSSEDECEKSİNİZ''

AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara seslenen Kurum, geçmiş 5 yılda algıdan başka bir şeyin üretilmediği Adalar'ı bu durumdan kurtaracaklarını söyledi.



Bugünün 21 Mart Bahar Bayramı olduğunu, bir bahar havasıyla Adalar'a geldiklerini belirten Kurum, "Bugünü hiç unutmayın. Bugün 31 Mart'ta Adalar'ın o makus talihini değiştireceğimiz tarih olarak bugünü not alın. 31 Mart akşamı burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Adalar'ın her yerinde hissedeceksiniz." diye konuştu.

''ADALAR'DA YAŞAMAK KÜLFET OLMAYACAK, DEĞERLİ OLACAK''



Kurum, ilçede huzur içerisinde bir yaşamın olduğunu vurgulayarak, "Adalar'da yaşamak külfet olmayacak, kıymetli, değerli olacak. Burada yaşayan halkımız buraya gelirken toplu ulaşımla alakalı veya vapurlarla alakalı bu sorunları, bu problemleri yaşamayacak. Adalar'a gelen kardeşlerimiz, 65 yaş üstü büyüklerimiz, İstanbul'da nasıl seyahat ediyorlarsa, Adalar'a gelirken de ücretsiz bir şekilde gelecek. Adalar'da ulaşımda nasıl öğrencilere yüzde 40 indirim yaptıysak, Adalar halkının da buraya ulaşımı noktasında İBB her türlü imkanı Adalar halkına veriyor olacak." ifadelerini kullandı.

''BİR NOSTALJİK TRAMVAYIMIZI DA ADALAR'IMIZA KAZANDIRIYOR OLACAĞIZ''

Göreve geldiklerinde aktarmalı yolculuklarda deniz ulaşımının ücretsiz hale geleceğinin altını çizen Kurum, şöyle devam etti:



"Adalar'da vatandaşımızın bizden, halkımızın kullanacağı plajlarla alakalı talebi var. 1 Nisan itibarıyla Adalar'da halk plajının kurulması adına yatırımları yapacağız. İstiyoruz ki, Adalar'da esnafımız huzurlu, vatandaşlarımız mutlu olsun. Burada nostaljik bir tramvayla bu güzelliği en güzel şekilde hissetsinler istiyoruz. İnşallah buraya yakışacak bir elektrikli, bu güzelliğimizi koruyacak ama vatandaşlarımızın da bu güzellikten en güzel şekilde istifade edeceği bir nostaljik tramvayımızı da Adalar'ımıza kazandırıyor olacağız.



Su Ürünleri Kooperatifi kurarak hem su ürünleriyle alakalı istihdamı arttıracağız hem de Adalar'ın ekonomisine katkı sağlayacağız. Büyükada'mızda meydana güzel bir şekilde düzenleme yapacağız. Bu düzenlemeyle birlikte akülü şarj istasyonlarını engelli kardeşlerimiz için kazandırıyor olacağız. Sanatoryumu gençlik kampı olarak Adalar'ın gençliğine armağan ediyoruz. 21 Mart'ı unutmayın. 21 Mart, 31 Mart İstanbul Bayramı'nın öncesi ve Adalar'daki provası."



"BUNDAN SONRA MURAT KURUM İSMİNİ ÇOK DUYACAK"



Kurum, 31 Mart'ın iki zihniyet arasında geçeceğini, bir tarafta "eser" diyenlerin, diğer tarafta verdiği sözleri hatırlamayanların olduğunu anlattı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği sözleri hatırlamadığını dile getiren Kurum, "Biri çıkıp bizim ev kadınlarımızı maalesef ayrıştırıyor. Eş genel başkanları, bizim bedelli askerlik yapan vatandaşlarımızın vatan sevgisini soruyor. Bu zihniyet bu memlekete bugüne kadar hiçbir şey katmadı, bundan sonra da katmayacak." şeklinde konuştu.



Mevcut İBB yönetiminin yatırım derdi olmadığını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:



"Onlar İstanbul'un kaynağını çarçur edip kendi gelecekleri için harcamayı bilirler ama Adalar'a yatırım yapmayı, ihtiyaçlarını gidermeyi bilmezler. Adalar'ın çöpünü bile toplamaktan acizler. Kendilerine yakın gazeteci 'Sen bir il binasını almayı beceremiyorsun, bu devleti nasıl yöneteceksin?' diyor. Sen nasıl yöneteceksin Adalar'ı, sen git köfte dükkanını yönet. Onu becerirsin. Nerede Murat ismini duysa şaşırıyor, korkuyor, uykusuz geceleri var. Emin olun, bundan sonra Murat Kurum ismini çok duyacak."