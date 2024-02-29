Murat Kurum: Afete hazırlık en önemli gündemimiz

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala belediye başkan adayları saha çalışmalarına hız verdi.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bağcılar’da düzenlenen "Fırıncılık Sektörü Güç Birliği Toplantısı''na katıldı.

"DEPREMLE MÜCADELE OLMAZSA OLMAZIMIZ"



Programda konuşan Murat Kurum, "Bu şehirde deprem tehlikesini bilerek yaşamak zorundayız. Bir taraftan da depremle mücadele bizim olmazsa olmazımız. Afete hazırlık bizim en önemli gündemimiz. Bu noktada fırıncı esnafımıza şunu söylemek istiyorum. Biz afete hazırlık noktasında, afetin ilk anında vatandaşımıza her türlü hizmetleri verebileceğimiz bir anlayışla çalışacağız. İlk yardım, arama kurtarma, ilk 6 saatte barınma ihtiyaçlarını giderecek bir taraftan da iaşe hizmetlerini giderecek anlayışla çalışacağız. İBB olarak İstanbul’un her mahallesine ilk günde sıcak ekmek çıkaracak mobil ekmek fırınlarını sizlerle birlikte kuracağız. Bu sistem çok önemli.'' dedi.

"EKMEK FİYATINDA STANDARDI GETİRECEĞİZ''



Fırıncı esnafıyla ilgili çalışmalara da değinen Kurum, şunları söyledi:



"Bizim fırınlarımız; her gün milyonlarca insanımızın yararlandığı dükkanlardır. Biz fırınlarımızda; yetersiz denetim ve kontrollerle hiçbir yere varamayız. Şu anki durum İstanbul'u gözardı edenlerin esnafın vatandaşın sorunlarını görmeyenlerin yönettiği bir İBB yönetimiyle karşı karşıyayız.İstanbul’un mührünü aldığımızda; ekmeğimizin her zaman aynı yüksek kalitede çıkaracağımız, ekmek fiyatında da standardı getireceğimiz bir anlayışı sizlerle birlikte yakalayacağız. İstanbulumuzun bazı bölgelerinde başına buyruk şekilde çalışan fırınları tek tek biliyorum. Fırıncılar odamızın denetimi dışında, ruhsatsız bir şekilde faaliyet gösteren bu işletmelerden hepiniz şikayetçisiniz. Daha fazla mağdur olmanıza İBB olarak asla izin vermeyeceğiz.

''RUHSATSIZ FIRIN İŞLETMESİ KALMAYACAK''

1 Nisan’dan itibaren; İstanbul’da tek bir denetimsiz, sağlıksız, ruhsatsız fırın işletmesi kalmayacak. İşletme kayıt belgesi olmayan dükkanların, bu belgeyi almaları noktasında da teşvik edici girişimlerimizi süratle yapacağız. Fırıncılık sektöründeki rekabetin adil bir zeminde sürdürülmesi için kararlı adımlarla ilerleyeceğiz. Fırıncılık sektöründe yaşanan insan gücü sıkıntısının da farkındayız. Bu anlamda da; İstanbul ekmeği bir marka olacak.''

''İLK İŞİNİ KURACAK GENÇLERİMİZE 100 BİN LİRA SERMAYE DESTEĞİ VERECEĞİZ''

Murat Kurum, Mahmutbey Selanikliler Derneği'nde gençlerle de bir araya geldi. İş kurmak isteyen gençlere destek vereceklerini söyleyen Kurum, gençler için paylaşımlı ofislerin yapılacağını belirterek, "Gençlerimize ilişkin projelerimizi açıkladık. İlk işini kuracak gençlerimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz." diye konuştu.

''KAYNAKLARIMIZI DOĞRU KULLANMAYA ÇALIŞACAĞIZ''



İstanbul'un kaynaklarının doğru kullanılması durumunda kente yeteceğini aktaran Kurum, "İstanbul kendisinin dışında 81 ilde izi olan bir şehrimiz. O yüzden biz kaynaklarımızı doğru kullanmaya çalışacağız. Doğru insanlarla liyakatli kadrolarla çalışarak hizmetleri yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

''İSTANBUL'UN 39 İLÇESİNDE HİZMET ETMEKTEN BAŞKA BİR AMACIMIZ YOK''



Kurum, hiçbir zaman bahane üretmeden, sadece işini yaptığını ve reklam siyaseti peşinde olmadığını vurgulayarak, "El birliği içerisinde bizim tek hedefimiz İstanbul'a, İstanbul'un gençliğine hizmet etmek. İstanbul'un 39 ilçesinde hizmet etmekten başka bir amacımız yok. Geçmişte de hiçbir zaman reklamların peşinde koşmadım, algı üretmedim, bahane üretmedim. İşim neyse o işimi yapmaya çalıştım." değerlendirmesinde bulundu.

''BU DEPREM ŞEHRİNDE ÖNCELİĞİN DEPREM OLMASI LAZIM''



İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu dile getiren Kurum, "Bu deprem şehrinde önceliğin deprem olması lazım. Deprem dönüşümü olması lazım. Bağcılar'da bugün 3 tane dönüşüm projesi yapan bir ağabeyiniz, kardeşinizim." diye konuştu.