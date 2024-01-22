Murat Kurum: İstanbul bir olimpiyat şehri olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor. Bahçelievler'de çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Kurum, İstanbul'a yeni spor tesisler kazandıracaklarını söyledi.Kurum, " İstanbul bir olimpiyat şehri olacak. Her mahallesinde spor yapılacak." dedi.

Murat Kurum: İstanbul bir olimpiyat şehri olacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı çalışmaları kapsamında Bahçelievler'deydi. Kurum sosyal tesisleri ziyaret etti.

İlçedeki çalışmalara değinen Kurum Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatınıda önemli yol kat edildiğini belirtti. Kurum, "Mevcut yönetim orayı engellemeye çalıştı ama biz durmadık tabii ki inşaatını bitiriyoruz. İstanbul'a çok güzel bir basketbol tesisi ama uluslararası turnuvaların yapılabileceği bir tesis inşallah kazandıracağız. İstanbul bir olimpiyat şehri olacak. Her mahallesinde spor yapılacak." dedi.

Çocuklara oyuncak dağıtan kurum, Bahçelievler Belediyesi sosyal tesislerini ziyaret edenlere limonata ikram etti.


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