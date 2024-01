Murat Kurum: İstanbul'un yeni rotası Türkiye'nin bayrak şehri olmaktır

SOKAK HAYVANLARI MESAJI

Konuşmasında İstanbul'da gezen başıboş köpek sorununa da işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün İstanbul'umuzda maalesef başıboş gezen yüz binlerce sokak köpeği var. Annelerimiz endişe içinde, çocuklarımız tehdit altında. Vatandaşımız bizi bu konuda daima çözümlerle görecek. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını giderirken, sokaklardan korkuyu giderirken görecek. Biz bu sorunun farkındayız. Sorunun çözümü için de emin olun çok çalışıyoruz. Göreve gelir gelmez hocalarımızla, bilim insanlarımızla, bu alandaki uzmanlarla bir araya gelerek, mevcut büyükşehir yönetimi tarafından çözümsüz bırakılan bu sorunu çözeceğiz. 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. Bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımızın ön bakımlarını buralarda, bu alanlarda yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasına kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanında, gerekli tüm yaşam konforuna sahip alanlarda hayvanlarımıza bakacağız. Buralarda kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları yapacağız ve bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini de belediye olarak tamamen biz karşılayacağız. Hep birlikte, İstanbulumuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını gidereceğiz."



"İSTANBUL'UN YENİ ROTASI TÜRKİYE'NİN BAYRAK ŞEHRİ OLMAKTIR"



İstanbullulara reklam değil hizmet üreteceklerinin altını çizen Kurum, kentin her ilçesinde deprem dönüşüm seferberliğini başlatacaklarını ve kentin yeni rotasının yeniden Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri olmak olduğunu kaydetti.



Kurum, şöyle konuştu:



"İstanbul'un yeni rotası Türkiye'nin bayrak şehri olmaktır. Şimdi buradaki annelerimize, kadınlarımıza soruyorum; hazır mıyız? 31 Mart'ta İstanbul'da duraklama dönemini bitirecek miyiz? 31 Mart'ta İstanbul'da yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemini başlatacak mıyız? 31 Mart'ta her evde, 'İstanbul'un Murad'ı' diyecek miyiz? 31 Mart'ta beni kardeşiniz, evladınız kabul edecek misiniz? Ben de bir evladınız olarak, evin Murad'ı olarak, evin kardeşi olarak tüm gücümle, tüm ekibimle, çalışma arkadaşlarımla, kadın kardeşlerimizle, hanımefendilerle bu sözlerimizi tutmak için gece gündüz çalışacağıma, İstanbul'un sokaklarını güvenli, huzurlu hale getireceğime, İstanbul'un kadınlarını, gençlerini mutlu gelecek için, mutlu bir yaşam için her alanda her ilçede kentsel dönüşüm noktasında gerekli her türlü iradeyi koyacağıma, İstanbul'u depreme hazırlayacağıma, İstanbul'daki trafik sıkışıklığını, karmaşayı giderecek çözümleri ortaya koyacağıma ve en önemlisi de İstanbul'un her anında hep yanında olacağıma, sadece ve sadece İstanbul diyeceğime söz veriyorum."