Murat Kurum: Mesele İstanbul, mesele İstanbul’un geleceği

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarını Küçükçekmece’de Caferiler ile Sahur Sofrası programında sürdürdü.



“Caferi kardeşlerimizin hiçbir endişesi olmayacak. Sizlerle birlikte eyleme geçeceğiz. Ne eksiğimiz varsa, ne sorunumuz varsa masada oturacağız, birlikte karar vereceğiz.” diye konuşan Kurum, göreve geldiklerinde inanç özgürlüğüne sahip çıkacaklarını belirtti.



İstanbul'un 72 milletten insanın barış ve huzur içinde yaşadığı kadim bir şehir olduğunu, hizmet anlayışlarında kimin nereli olduğu veya neye inandığı hususlarına bakmadıklarını dile getiren Kurum, herkesin belediyecilik hizmetlerinden eşit ve adil yararlanmasını esas aldıklarını söyledi.



“DEPREM MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR”



İBB Başkan adayı Kurum, bakanlık yaptığı dönemde afetlerle ilgili yaptıkları çalışmaları aktardı.



Bu acıların bir daha yaşanmamasını istediklerini, yaşanmaması adına da çalışıp çabalayıp İstanbul’u depreme hazır hale getirmek istediklerini belirten Kurum, “Burada yapılması gereken tek şey, depremle mücadele etmektir. Gerçekten bir milli güvenlik meselesidir, beka sorunudur. Bu sorunu halletmek için de çalışmak gerekir, çabalamak gerekir.” değerlendirmesini yaptı.

“MESELE İSTANBUL, MESELE İSTANBUL’UN GELECEĞİ”



Çaresizlik kadar zor bir durumun olmadığının altını çizen Kurum, “O yüzden biz kaderimizi hep birlikte çizmek zorundayız. Mücadele edeceğiz, üstümüze düşen vazifeyi yapacağız, takdir Rabb’imizindir ama bekleyip duramayız, burada mücadeleyi 31 Mart’ta sandığa gittiğimizde birlikte vereceğiz. Sandığa gittiğimizde İstanbul'da deprem çilesi bitsin mi, trafikte yaşadığımız o sorun artık İstanbul'un gündeminden tamamen kalksın mı, bunun kararını vereceğiz. Burada mesele İstanbul, mesele İstanbul'un geleceği.” diye konuştu.



Kurum, mevcut İBB yönetiminin verdikleri sözleri tutmadığını kaydederek, “Hani her şey güzel olacaktı? Hani herkes mutlu olacaktı, huzurlu olacaktı? Nerede bu sözler, hepsi unutuldu.” ifadelerini kullandı.



Caferiler Derneği’nin bulunduğu alanın avlusunun yapılması gerektiğini, gençlerin spor tesisine ihtiyaç duyduğunu anlatan Kurum, göreve geldiğinde bu hizmetleri hayata geçireceğini dile getirdi.