Murat Kurum, TOKİ hak sahipleriyle görüştü

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle bir araya geldi.



Hak sahipleri, Kurum'dan indirim ve sabit fiyatla taksit ödemesi talebinde bulundu. Kurum, "Bu millete söz verip tutmayan anlayışı hiç aramıza sokmadık. Hep gönül gönüle olduk. Sorundan hiç kaçmadık. Hep çözüm tarafında olduk. Sizi dinlemek istiyoruz. Ne yapabiliriz, istişare etmek istiyoruz." dedi.



Murat Kurum, süreci hak sahipleri adına takip edeceğini söyledi. TOKİ’nin önümüzdeki günlerde konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.