Murat Kurum: Yeniden yükselişi arzulayan bir İstanbul var

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Pendik'te sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Kurum, ''Karşımızda her yeri sevgisizlikten, sadakatsizlikten dolayı yönetilemeyen kocaman bir şehir ve fetret döneminden kurtulmayı bekleyen yeniden yükselişi arzulayan bir İstanbul var.'' diye konuştu.

Murat Kurum: Yeniden yükselişi arzulayan bir İstanbul var
Murat Kurum kimdir? AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Kurum kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Murat Kurum kimdir? AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Kurum kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

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31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala belediye başkan adayları saha çalışmalarına hız verdi.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı , Pendik ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.

Kurum, Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor'u da ziyaret etti.

"BU MİLLETİ GÜZEL İSTANBUL'A YENİDEN KAVUŞTURACAĞIZ" 

''Karşımızda her yeri sevgisizlikten, sadakatsizlikten dolayı yönetilemeyen kocaman bir şehir var ve fetret döneminden kurtulmayı bekleyen yeniden yükselişi arzulayan bir var.'' diyen Kurum, ''Hak ettiği eserleri arayan aziz İstanbul halkı var. Biz bunun için çalışacağız. Bunun için kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız.'' ifadelerini kullandı.

Yaptıkları her bir çalışmanın daha büyük bir çalışmanın ve değişimin yolunu açtığını belirten Murat Kurum, ''Göreceksiniz biz çalışıp, çabalayıp bu milleti güzel İstanbul'a yeniden kavuşturacağız.'' diye konuştu.

Murat Kurum: Yeniden yükselişi arzulayan bir İstanbul var - 1 Pendikspor Başkanı Mahmut Türkoğlu, kulüp yöneticileri ve sporcularla bir araya gelen Kurum, sahada şut attı.

"BÜYÜKŞEHİRİN YAPTIĞI İŞLER PENDİK BELEDİYEMİZLE YARIŞAMAZ"

Murat Kurum, "Pendik'imiz Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye yönetimi tarafından yalnız bırakılmasına rağmen, şöyle geriye dönüp baktığınızda Pendik'te Büyükşehir Belediyesi’nin Pendik'in geleceği adına yaptığı tek bir yatırımdan bahsedemezsiniz. Burada büyükşehirin yaptığı işler emin olun Pendik Belediyemizle yarışamaz." dedi.

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