Murat Kurum: Yeniden yükselişi arzulayan bir İstanbul var

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala belediye başkan adayları saha çalışmalarına hız verdi.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Pendik ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.

Kurum, Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor'u da ziyaret etti.



"BU MİLLETİ GÜZEL İSTANBUL'A YENİDEN KAVUŞTURACAĞIZ"



''Karşımızda her yeri sevgisizlikten, sadakatsizlikten dolayı yönetilemeyen kocaman bir şehir var ve fetret döneminden kurtulmayı bekleyen yeniden yükselişi arzulayan bir İstanbul var.'' diyen Kurum, ''Hak ettiği eserleri arayan aziz İstanbul halkı var. Biz bunun için çalışacağız. Bunun için kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız.'' ifadelerini kullandı.

Yaptıkları her bir çalışmanın daha büyük bir çalışmanın ve değişimin yolunu açtığını belirten Murat Kurum, ''Göreceksiniz biz çalışıp, çabalayıp bu milleti güzel İstanbul'a yeniden kavuşturacağız.'' diye konuştu.