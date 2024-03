Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na: İnşallah süresiz tatile göndereceğiz

İBB Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Kurum, "Kendi geleceğinle ilgili bir menfaatin olsa her şeyi hatırlıyorsun. 30 yıl önceki köfteciyi hatırlıyorsun ama bugün ne hikmetse İstanbul'a verdiğin sözleri hatırlamıyorsun. Bunlar millete yalan söylediler. Aziz milletimizi kandırdılar, aldattılar hala da yalan söylemeye devam ediyorlar." diye konuştu.



"İNŞALLAH BİRİNİ SÜRESİZ TATİLE GÖNDERECEĞİZ"



Kurum, miting alanındaki vatandaşların "Murat Ağabey, Ekrem'i tatile gönder" şeklindeki sloganları üzerine, "Yarın onun süresiz tatilinin başlayacağı gün. İnşallah birini süresiz tatile göndereceğiz. Eş genel başkan da genel başkanlığı bırakacak. Hiç merak etmeyin, sabredin. Onlar her türlü manipülasyonu yapacaklar. Aman yarın sandıklarımıza sahip çıkalım. Sakın sandıkları terk etmeyin." ifadelerini kullandı.



Milletin derdiyle dertlendiklerinin altını çizen Kurum, "İstanbul eğer fethedilmişse, karadan gemiler yürütülmüşse bu dert sayesindedir. Avrasya Tüneli, Marmaray yapılmışsa bu dert yüzündendir. 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımızda aynı dert olmasaydı, emin olun İstanbul medeniyet yürüyüşüne çıkamazdı. 22 yıldır bu şehrin her yerinde tarihi hizmetler bu dertler sayesinde yapıldı." dedi.

GÜNGÖREN MİTİNGİ



Murat Kurum, Güngören'deki mitingde yaptığı konuşmada ise, mevcut İBB yönetiminin İstanbul'da eser üretmediğini söyledi.

Deprem sorununun algı ve reklam belediyeciliğiyle, trafik sorununun ise "engelleniyoruz siyaseti" ile çözülemeyeceğini kaydeden Kurum, "Bu milleti kandırdılar, aldattılar hala da aldatmaya devam ediyorlar." diye konuştu.



Kurum, İBB yönetiminin 2019 yılında verdikleri vaatleri yerine getirmediğini belirterek, "Biz, deprem bölgesinde kardeşlerimiz için sağlam ve huzurlu yuvalar yaparken bunlar kendi ikballeri için balya balya para kuleleri yaptılar. Devlete, millete mal beyanı açıkladılar. Sonra da bir baktık 1,5 milyar liralık yeni mallar ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.