Murat Kurum'dan huzurevi ziyareti | ''İstanbul'un iki yakasına da yaşam merkezi açacağız''

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un yerel seçim çalışmaları sürüyor. Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden Kurum, ''Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlılarımıza İstanbul'un iki yakasında yaşam merkezi dediğimiz projelerimizi sunacağız.'' dedi.

Murat Kurum'dan huzurevi ziyareti | ''İstanbul'un iki yakasına da yaşam merkezi açacağız''

Cumhur İttifakı'nın Başkan Adayı , Bahçelievler Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı huzurevini ziyaret etti.

Kurum huzurevi sakinlerine karanfil verdi, isteklerini sordu.

'''un iki yakasında yaşam merkezi dediğimiz projelerimizi sizlere sunacağız.'' diyen Murat Kurum şöyle devam etti:

Murat Kurum'dan huzurevi ziyareti | ''İstanbul'un iki yakasına da yaşam merkezi açacağız'' - 1

''Bu tesislerde spor yapacak, eğlenecek, kitap okuyacak, müzik dinleyecek, eğitimlere katılacaksınız. Hem maddi hem manevi her türlü desteği yaşlılarımıza sunacağız.''

Huzurevi sakinlerinin çizdiği resimleri ve heykelleri inceleyen Kurum'a ziyaretinin ardından portre hediye edildi.

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