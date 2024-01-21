Murat Kurum'dan huzurevi ziyareti | ''İstanbul'un iki yakasına da yaşam merkezi açacağız''

''Bu tesislerde spor yapacak, eğlenecek, kitap okuyacak, müzik dinleyecek, eğitimlere katılacaksınız. Hem maddi hem manevi her türlü desteği yaşlılarımıza sunacağız.''



Huzurevi sakinlerinin çizdiği resimleri ve heykelleri inceleyen Kurum'a ziyaretinin ardından portre hediye edildi.

