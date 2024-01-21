Murat Kurum'dan huzurevi ziyareti | ''İstanbul'un iki yakasına da yaşam merkezi açacağız''

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı huzurevini ziyaret etti.
Kurum huzurevi sakinlerine karanfil verdi, isteklerini sordu.
''İstanbul'un iki yakasında yaşam merkezi dediğimiz projelerimizi sizlere sunacağız.'' diyen Murat Kurum şöyle devam etti:
''Bu tesislerde spor yapacak, eğlenecek, kitap okuyacak, müzik dinleyecek, eğitimlere katılacaksınız. Hem maddi hem manevi her türlü desteği yaşlılarımıza sunacağız.''
Huzurevi sakinlerinin çizdiği resimleri ve heykelleri inceleyen Kurum'a ziyaretinin ardından portre hediye edildi.
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