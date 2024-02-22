Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum İstanbul'da yaklaşık 1 buçuk milyon riskli konut olduğunu söyleyerek acil dönüşüm çağrısı yaptı.

Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı seçim çalışmaları kapsamında Eyüpsultan'da düzenlenen temel atma ve yıkım törenine katıldı.

İstanbul'da şu anda 7 buçk milyon ev ve işyeri olduğunu dile getiren Kurum, bunların 1 buçuk milyonunun sağlıksız durumda olduğunu ifade etti.

"600 bininin de acilen yani 1 dakika bile beklemeden dönüştürülmesi gerekir." diye konuşan Kurum, "Biz İstanbul'da bu gerçeği görerek yaşıyoruz. Bu yüzden sizlere annelerimize çocuklara afete dirençli bir İstanbul vaadediyoruz." dedi.

Tam 5 bin 500 bağımsız bölümden oluşan kentsel dönüşüm projesi başlattıklarını kaydeden Kurum, "Yani şu anki İBB yönetiminin 5 yılda yaptığı sayı." eleştirisinde bulundu.

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