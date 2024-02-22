Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim çalışmaları kapsamında Eyüpsultan'da düzenlenen kentsel dönüşüm temel atma ve yıkım törenine katıldı.



İstanbul'da şu anda 7 buçk milyon ev ve işyeri olduğunu dile getiren Kurum, bunların 1 buçuk milyonunun sağlıksız durumda olduğunu ifade etti.



"600 bininin de acilen yani 1 dakika bile beklemeden dönüştürülmesi gerekir." diye konuşan Kurum, "Biz İstanbul'da bu gerçeği görerek yaşıyoruz. Bu yüzden sizlere annelerimize çocuklara afete dirençli bir İstanbul vaadediyoruz." dedi.



Tam 5 bin 500 bağımsız bölümden oluşan kentsel dönüşüm projesi başlattıklarını kaydeden Kurum, "Yani şu anki İBB yönetiminin 5 yılda yaptığı sayı." eleştirisinde bulundu.