Murat Kurum’dan Özgür Özel’e Gazze yanıtı

“SEÇİMDEN SONRA KOLTUĞUNDAN OLACAK”



“Bunlar neden bu kadar hırçınlar, neden rahatsızlar biliyor musunuz?” ifadesini kullanan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Çünkü, bu yetersiz eş genel başkan; seçimden sonra koltuğundan olacak. Diğeri de o ilgisiz, bilgisiz, kibri aklının önüne geçmiş belediye başkanı var ya, o da bavullarını alıp o çok sevdiği tatil beldelerine gidecek. Bunların telaşı bu. Bunların şimdi öyle bir kafaları karıştı ki. Sultangazi'yi görünce, burada bu coşkuyu görünce. Hangi polemiği girsek de gündemi değiştirsek diye bir o yana bir bu yana savruluyorlar. Bunların İstanbul diye bir dertleri yok, bunların memleket diye bir dertleri yok. Varsa yoksa kendileri var, kendi gelecekleri var. Ama siz hiç endişe etmeyin. Biz bu milletin değerlerinin hasmı olan bu adamların, bu şehri yaşanmaz hale getirenlerin insafına sizleri terk etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Avrupa’ya gidip ‘Türkiye’de demokrasi için bize yardım edin’ diyenlerin, Avrupa’dan yüksek faizle borç almayı beceri sananların bu anlayışın, bu şehrin geleceğini karartmasına müsaade etmeyeceğiz.”